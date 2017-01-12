Цифры. Тенденции. События

0,3%

Составила инфляция в России с 1 по 9 января, сообщил Росстат. Последний раз столь высокая недельная инфляция (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) была зафиксирована в начале июля – также во время «тарифной недели», когда повышаются тарифы (с 1 января – на транспорт, а с 1 июля – на газ и электроэнергию). Поэтому «тарифные недели» не являются показательными. В начале января 2016 г. инфляция за аналогичный период также составила 0,3%, поэтому в годовом выражении инфляция к 9 января осталась на уровне конца декабря – 5,4%. Интерфакс