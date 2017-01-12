Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,3%
Составила инфляция в России с 1 по 9 января, сообщил Росстат. Последний раз столь высокая недельная инфляция (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) была зафиксирована в начале июля – также во время «тарифной недели», когда повышаются тарифы (с 1 января – на транспорт, а с 1 июля – на газ и электроэнергию). Поэтому «тарифные недели» не являются показательными. В начале января 2016 г. инфляция за аналогичный период также составила 0,3%, поэтому в годовом выражении инфляция к 9 января осталась на уровне конца декабря – 5,4%. Интерфакс
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