Третьяковка начинает продажу билетов на выставку из Ватикана

Очередная партия именных билетов на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» поступила в четверг в кассы Третьяковской галереи на Крымском Валу, продажа билетов на сайте музея начнется 13 января. Об этом сообщается на сайте музея. Пропуск зрителей на выставку из музеев Ватикана исключительно по предварительно купленным именным билетам стартовал 31 декабря, для прохода требуется удостоверение личности. Данные меры приняты руководством Третьяковской галереи в целях борьбы со спекулянтами. Первая партия билетов на выставку в предварительной продаже была раскуплена в конце октября практически мгновенно, вторая, уже с именными билетами, поступила в кассы и на сайт 15 декабря и тоже пользовалась ажиотажным спросом. В коллекции Пинакотеки Ватикана находятся около 470 полотен. В Москву привезли десятую часть. ТАСС

Братья Коэны впервые снимут сериал

Первым телесериалом в фильмографии Джоэла и Итана Коэнов станет вестерн «Баллада о Бастере Скраггсе». Как сообщает Variety, это будет мини-сериал, т. е. количество серий определено заранее. Братья уже написали сценарий, основанный на их оригинальной идее. Подробности сюжета не разглашаются, но уже известно, что в нем будут переплетены шесть разных историй. Также Коэны будут работать над сериалом в качестве продюсеров через свой лейбл Mike Zoss Productions совместно с Annapurna Television – подразделением американской компании Annapurna Pictures, среди проектов которой – психологическая драма Томаса Пола Андерсона «Мастер», неонуар Эндрю Доминика «Ограбление казино», политический триллер Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» и криминальная трагикомедия Дэвида Оуэна Расселла «Афера по-американски». По замыслу продюсеров «Балладу о Бастере Скраггсе» не только будут транслировать по телевидению, но и покажут в кинотеатрах. Когда именно выйдет сериал, пока не сообщается. Colta.Ru