Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Полнометражных игровых фильмов сняли российские кинематографисты с 2001 по 2015 г., говорится в исследовании «Яндекса» и «Кинопоиска». В этот период появилось 3400 сезонов сериалов и телефильмов, около 200 полнометражных мультфильмов и анимационных сериалов. За 15 лет российская киноиндустрия выросла более чем в 3 раза: если в 2001 г. было создано менее 70 картин, то в 2015 г. – больше 250. Самым дорогим стал фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель» ($45 млн). В топ-3 режиссеров вошли Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Дьяченко и Дмитрий Киселев. Ведомости
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