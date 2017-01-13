«Мегафон» направил в ФАС ходатайство о покупке Mail.ru

Федеральная антимонопольная служба получила прошение от компании «Мегафон» о покупке доли холдинга Mail.ru Group, сообщил его представитель. Ходатайство о приобретении поступило в ведомство в среду, 11 января. О том, что «Мегафон» собирается купить 15,2% акционерного капитала российского интернет-холдинга, что соответствует 63,8% голосующих акций, стало известно в декабре 2016 г. ТАСС

Xiaomi обещает увеличить выручку

Китайский производитель смартфонов Xiaomi в 2017 г. намерен увеличить выручку до 100 млрд юаней ($14,5 млрд), несмотря на снижение темпов развития бизнеса. Глава компании Лэй Цзюнь также анонсировал и другие цели на 2017 г. – четырехкратное увеличение числа магазинов (до 200), а также продолжать исследования в области искусственного интеллекта. Bloomberg

«Связной» купит структуру «Благосостояния»

Федеральная антимонопольная служба 30 декабря получила ходатайство о приобретении «Связным» 100% структуры НПФ «Благосостояние» – СФО «Финансовые инвестиции». «Финансовые инвестиции» находятся в составе закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «Тринфико проперти менеджмент» (ТПМ). Покупка актива группой является частью мирового соглашения между «Благосостоянием» и Solvers Олега Малиса, основного владельца «Связного», пояснили в ТПМ. Интерфакс

Минкомсвязи доработало законопроект об инфраструктуре рунета

Минкомсвязи рассчитывает в течение одной-двух недель внести в правительство доработанный законопроект по контролю над инфраструктурой рунета, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума – 2017. Никифоров отметил, что пока не хотел бы комментировать какие-либо нормы законопроекта, однако полагает, что он достаточно «сбалансированный». Интерфакс