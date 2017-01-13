Минфин назвал повышение цены на водку преждевременным

Минфин пока не решил, до какой величины повысит минимальную розничную цену на водку, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. Ранее Минфин опубликовал на портале regulation.gov.ru проект приказа, повышающий с 1 января 2017 г. минимальную цену на алкоголь крепче 28% в рознице со 190 до 219 руб., минимальную закупочную цену от производителя – со 165 до 177 руб., а минимальную закупочную цену от оптового поставщика – со 174 до 182 руб. Документ был опубликован преждевременно, отметил министр. ТАСС

McDonald’s ищет японских инвесторов

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ищет покупателей японского бизнеса, сообщает The Wall Street Journal. Инвесторы смогут приобрести до 33% японского подразделения компании, срок подачи заявок истекает на следующей неделе. McDonald’s принадлежит почти половина бумаг японского подразделения, акции которого торгуются на бирже в Токио. Его капитализация – $3,5 млрд. Ранее McDonald’s сообщила о продаже 80% своего подразделения в КНР и Гонконге инвестиционным фондам Citic Ltd. и Carlyle Group LP. Интерфакс

«Продимекс» инвестирует 2 млрд в производство семян

Группа «Продимекс» Игоря Худокормова в ближайшие годы планирует инвестировать 2 млрд руб. в производство семян сахарной свеклы в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка. В проект войдут центр семеноводства, теплицы и др. Это существенно сократит зависимость региона от импортных семян сахарной свеклы, которая составляет 99%. Интерфакс

«Белая дача» увеличила мощность тепличного проекта

Группа «Белая дача» увеличила стоимость строительства первой очереди тепличного комплекса в Ставропольском крае в 1,6 раза – с 1,55 млрд до 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба краевого минсельхоза. Стоимость первой очереди выросла из-за увеличения площади тепличного комплекса с 5 до 7 га, мощность возрастет с 2200 до 2300 т продукции в год. Тепличный комплекс будет введен в эксплуатацию весной 2017 г., в нем компания будет выращивать томаты и зеленые салаты – рукколу, шпинат, корн, мангольд и др. Интерфакс

Россия ограничила ввоз польской птицы

Россия временно ограничила ввоз из Малопольского воеводства Польши живой птицы, инкубационного яйца и продуктов, содержащих мясо птицы, а также ограничила транзит по России птицеводческой продукции из этого региона, сообщает Россельхознадзор. Ограничения – из-за эпидемии птичьего гриппа. РИА Новости