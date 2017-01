Вред кругом

На статью «Рожденные не для табачного дыма « (№ 2 от 10.01.2017, стр. 18)

Вообще какие перспективы открываются. Например, холестерин в крови тоже много бед приносит (и бюджетных расходов!). Можно запретить продажу яиц людям старше сорока, а продажу сала запретить мужчинам старше тридцати пяти, сливочное масло запретить всем, начиная с сорока пяти, и т. д. – все здоровые станут, а главное, веселые.

Лана Мельникова, Москва

Притягательность запрета

На статью «Рожденные не для табачного дыма» (№ 2 от 10.01.2017, стр. 18)

У нас какое-то поветрие решать сложные социальные проблемы запретами.

Во-первых, запретный плод сладок. Во-вторых, это создаст криминальную среду, которая будет обслуживать потребителей запретного плода. В-третьих, в МВД возникнет служба по борьбе с незаконным оборотом табака, которая будет крышевать бизнес по обороту табака. Далее Дума будет изобретать новые законы по ужесточению наказаний для распространителей табака. Тут уже будет доход у прокуроров, адвокатов, судей, ФСИН, журналистов, пишущих на эту тему, и, наконец, у экономистов, которые будут считать экономический эффект от всей этой борьбы.

Надежда Приходько, Тульская обл.

Мини-бизнес

На статью «Бизнес-школам нужно больше практики» (№ 234 от 13.12.2016, стр. 21)

Как всегда, борьба против кого-то или чего-то. В данном случае против гарвардского кейс-метода. А что взамен? Приятный самообман: можно задешево купить дорогую и качественную программу МВА. Потому что появилась новая модель. Она позволяет учить за меньшее количество часов. Без теории вообще. Без гарвардских прибамбасов. Зато программа «практически ориентированная». То же все время кричат в России продавцы мини-МВА: дешево, только практика, быстро. И почти МВА. «Запорожец» был почти авто, ведь иногда ездил. А поддельный «ролекс» с рынка в Бангкоке – почти часы, ведь иногда ходят.

Известна истина, что нельзя одновременно совместить три цели: дешево – быстро – качественно. Поэтому давайте привыкнем называть вещи своими именами:

1. Мини-МВА – это не МВА, а управленческий ликбез для начинающих. Он для кого-то полезен. Только это не МВА.

2. Как нельзя получить полное высшее образование за один год, так нельзя получить МВА за 200 часов.

3. Почему «революционные новости», которые изобретают каждый год и которые редко живут дольше 3–5 лет, борются против чего-то? А не за что-то? Потому что, если убрать противопоставление Гарварду или INSEAD, от «революционных новостей» будет разить гуталином.

Мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые и некачественные программы. Есть старая истина бизнес-образования: If you think that education is expensive, try ignorence.

Сергей Мясоедов, выпускник Гарвардской школы бизнеса 1993 г.

