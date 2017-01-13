Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«По крайней мере, г-н Трамп говорил о готовности вести диалог. Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом».

Пресс-секретарь президента надеется, что Владимир Путин и Дональд Трамп «поладят», но это возможно только при условии взаимного уважения интересов. («Интерфакс»)

Мария Захарова

«Честно говоря, это уже акт цензуры официального Киева, который можно назвать парадоксальным. Мы об этом предупреждали».

Представитель МИД России пообещала «привлечь внимание ОБСЕ» к запрету ретрансляции на территории Украины российского телеканала «Дождь». («РИА Новости»)

Йенс Столтенберг

«Я полностью уверен, что США будут продолжать поддерживать альянс и в полном объеме сохранят гарантии безопасности».

По словам генерального секретаря НАТО, избранный президент США Дональд Трамп заверил его в приверженности нормам Вашингтонского договора. (ТАСС)