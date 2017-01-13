Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Медленный проект
Первый вице-премьер Игорь Шувалов раскритиковал ведомства за инертность при переходе к проектному методу управления. «Если говорить про то, как последние месяцы сложились: мы не удовлетворены тем, что происходит. Нет <...> серьезной мотивации к переходу на проектные принципы, не получилось взаимодействие проектных офисов министерств с проектным офисом правительства», – отметил он, до конца не определено, кто и за что отвечает. Интерфакс
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