Цифры. Тенденции. События

Медленный проект

Первый вице-премьер Игорь Шувалов раскритиковал ведомства за инертность при переходе к проектному методу управления. «Если говорить про то, как последние месяцы сложились: мы не удовлетворены тем, что происходит. Нет <...> серьезной мотивации к переходу на проектные принципы, не получилось взаимодействие проектных офисов министерств с проектным офисом правительства», – отметил он, до конца не определено, кто и за что отвечает. Интерфакс