Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 59,50

В последние три недели биржевой курс рубля дрейфовал в интервале 59–61,5 руб./$. За этот период официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, снизился на 1,36 руб. до 59,50 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подешевели на 2,2%.