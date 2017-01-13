Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Новые возможности для экспорта
В 2017 г. государство совместно с Российским экспортным центром создаст единую электронную площадку для малого и среднего бизнеса, экспортирующего свою продукцию за рубеж, заявил заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев. По его словам, на электронной площадке представители малых и средних экспортно-ориентированных компаний смогут предлагать зарубежным клиентам свои услуги и осуществлять поставки в соответствии со всеми стандартами страны-заказчика. Площадка будет выступать в качестве «единого окна» для малых и средних предприятий, которые с ее помощью смогут поэтапно пройти всю цепочку поставки товара. ТАСС
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