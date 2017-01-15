Социализм для богатых

На статью «Капитализм для бедных» (№ 4 от 12.01.2017, стр. 06)

Словосочетание «слишком прогрессивна» впервые использовано правильно, по назначению. То есть каждая издевательская над здравым смыслом идея является прогрессивной. По этому принципу основная идея построить «капитализм для бедных» по уровню глумления является «очень прогрессивной». Но над бедными неинтересно издеваться. Они же безответные. Уже четверть века их унижают, а реакции никакой: скучно. А может быть, руководству страны заразиться новой «очень прогрессивной» идеей? А что если взять и сейчас построить «социализм для богатых»? Вот будет веселье! Эти молчать не станут, начнется движуха! Скучно точно не будет! Так, глядишь, и бедных снова не будет, и весело станет жить!

Петр Мягков, Москва

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