В «Пулково» меньше пассажиров

Пассажирооборот аэропорта «Пулково» за 2016 г. составил 13,3 млн человек, сообщает Fraport AG (один из учредителей УК «Воздушные ворота Северной столицы»). Это на 1,5% меньше, чем в 2015 г. Пассажирооборот «Пулково» снижается с 2015 г., когда падение составило 5%. Ведомости

Оганесян останется под стражей

Смольнинский районный суд Петербурга в пятницу продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну до 9 мая 2017 г. Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 г. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве при обустройстве стадиона. Интерфакс

Lux Express вернулся на маршрут

Lux Express возобновил полноценную работу на маршрутах из Петербурга в Хельсинки и обратно, сообщила пресс-служба компании. С 14 января все отправления будут осуществляться автобусами Lux Express, которые принадлежат дочерней компании Lux Express Finland OY. После того как 2 января Ространснадзор приостановил лицензию на перевозки, маршруты обслуживались автобусами партнеров. Ведомости

ЛСР займет 2 млрд руб.

Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили генеральное соглашение о предоставлении кредитов в размере 2 млрд руб. на три года. Интерфакс