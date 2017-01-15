ВЭБ хочет получить с «Амурметалла» $60 млн

ВЭБ пытается получить от «Амурметалла» 80% экспортной выручки, заработанной по семи контрактам в 2013–2014 гг., – всего $60,1 млн. Судебные разбирательства продолжаются с 2014 г., в декабре 2016 г. Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил решение первой инстанции, признавшей, что конкурсный управляющий «Амурметалла» Михаил Котов неправомерно отказал ВЭБу в перечислении средств. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда о том, что ВЭБ не имеет права на преимущественное удовлетворение требований, отменено.