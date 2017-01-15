Промышленность
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Главный кредитор «Амурметалла»

ВЭБ хочет получить с «Амурметалла» $60 млн

Госкорпорация отсудила себе преимущественное право взыскания с завода-банкрота $60,1 млн
  • Виталий Петлевой,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Мощность «Амурметалла» – 2 млн т арматуры в год
Мощность «Амурметалла» – 2 млн т арматуры в год
«Амурметалл»

ВЭБ пытается получить от «Амурметалла» 80% экспортной выручки, заработанной по семи контрактам в 2013–2014 гг., – всего $60,1 млн. Судебные разбирательства продолжаются с 2014 г., в декабре 2016 г. Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил решение первой инстанции, признавшей, что конкурсный управляющий «Амурметалла» Михаил Котов неправомерно отказал ВЭБу в перечислении средств. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда о том, что ВЭБ не имеет права на преимущественное удовлетворение требований, отменено.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике