Logan и Sandero заехали на сайт

Renault с 16 января расширяет модельный ряд, продаваемый в России через онлайн-шоурум: к Kaptur и Duster добавляются Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 г., сообщил представитель компании. Цены такие же, что и в салонах, но на портале можно сделать предзаказ, говорит один из дилеров. В этом случае платится аванс (примерно 10 000–15 000 руб.), а для завершения покупки нужно обратиться в салон. В 2016 г. онлайн было продано 173 машины Renault, из которых 154 – Kaptur. Это примерно 1% от общих продаж модели, говорит дилер. Ведомости

Меньше газа – больше нефти

«Новатэк» в 2016 г. добыл, по предварительным данным, 66,1 млрд куб. м газа, что на 2,7% ниже, чем годом ранее, сообщила компания. Добыча жидких углеводородов выросла на 36,8% до 12,4 млн т. Интерфакс

ИНК увеличила добычу почти на 40%

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в 2016 г. увеличила добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 39% по сравнению с 2015 г. до 7,8 млн т, сообщила пресс-служба ИНК. «Планы добычи на 2017 г. сопоставимы с показателем 2016 г.», – говорится в сообщении. Интерфакс