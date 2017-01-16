Смартфоны вернулись к росту

В 2016 г. в России было продано на 5% больше смартфонов, чем годом ранее, сообщили в своих отчетах МТС и «Евросеть». По предварительным данным МТС, за год было продано 26,8 млн аппаратов. По данным компании – партнера нескольких производителей оборудования, продажи составили 26,6 млн смартфонов. Выросла в прошедшем году и выручка от продаж смартфонов – на 26,3% до 329,8 млрд руб., следует из материалов МТС и компании – партнера нескольких производителей оборудования. Средний чек покупки смартфона в 2016 г. также вырос – на 20,3% до 12 295 руб., отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

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