Смартфоны вернулись к росту

С каждым годом россияне тратят все больше денег на покупку смартфонов
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / Ведомости
В 2016 г. в России было продано на 5% больше смартфонов, чем годом ранее, сообщили в своих отчетах МТС и «Евросеть». По предварительным данным МТС, за год было продано 26,8 млн аппаратов. По данным компании – партнера нескольких производителей оборудования, продажи составили 26,6 млн смартфонов. Выросла в прошедшем году и выручка от продаж смартфонов – на 26,3% до 329,8 млрд руб., следует из материалов МТС и компании – партнера нескольких производителей оборудования. Средний чек покупки смартфона в 2016 г. также вырос – на 20,3% до 12 295 руб., отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.