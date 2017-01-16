Мировые продажи электронных устройств в 2017 г. не изменятся

Поставки электронных устройств в мире в 2017 г. не изменятся по сравнению с 2016 г. и составят 2,324 млрд устройств, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Показатель включает в себя персональные компьютеры, планшеты, гибридные устройства и мобильные телефоны. Рост поставок не ожидается ранее 2018 г. Интерфакс

Поставки персональных компьютеров падают пятый год подряд

Мировые поставки персональных компьютеров в IV квартале составили 72,6 млн, что на 3,7% ниже показателя за тот же период 2015 г., свидетельствуют предварительные данные Gartner. По итогам всего 2016 года продажи сократились на 6,2% до 269,7 млн, что соответствует уровню 2007 г. Поставки снижаются с 2012 г. Интерфакс