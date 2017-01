Водка подорожает

Минимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 205–210 руб. за пол-литровую бутылку против нынешних 190 руб., сказал директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшие «неделю-две». С 1 января 2017 г. акциз на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов повышен на 4,6% до 523 руб. за 1 л безводного спирта. Интерфакс

Продэмбарго может закончиться

Правительство России в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и введенное ею в ответ продовольственное эмбарго могут скоро прекратить действие, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Продовольственный рынок рано или поздно придется открывать, заметил он. Россия в августе 2014 г. ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. Ограничительные меры продлены до 31 декабря 2017 г. РИА Новости

Президент «Дикси групп» продал акции компании

Президент «Дикси групп» Педро Мануэль Перейра да Сильва 11 января 2017 г. продал 0,15% акций компании, сообщается в материалах группы. Он больше не является акционером ритейлера. Да Сильва возглавил «Дикси групп» в марте 2016 г. ТАСС

«М.видео» не беспокоит ФАС

Сделка по покупке группой «Сафмар» сети магазинов бытовой техники и электроники «М.видео» не вызывает беспокойства у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил ее руководитель Игорь Артемьев. По его словам, этот рынок высококонкурентный. «Для профилактики мы рынок подсчитаем, и, если действительно доля окажется 50% и больше, мы дадим такие же предписания, как в случае с «Роснефтью», по продаже магазинов», – сказал Артемьев. Интерфакс

Зоозащитники приблизились к люксу

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) стала миноритарным акционером французского производителя товаров класса люкс Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Цель – усилить борьбу против использования шкур и кож экзотических животных в индустрии моды, пишет Financial Times. Решение PETA о покупке акций LVMH стало результатом расследования деятельности крокодиловых ферм во Вьетнаме, где животных держали в крошечных загонах и начинали ошкуривать живьем. Две такие фермы поставляли продукцию кожевенной компании Heng Long, принадлежащей LVMH.

LVMH, в свою очередь, заявила, что продукция вьетнамских крокодиловых ферм не закупалась с 2014 г. Ранее PETA с той же целью приобрела акции Hermes и Prada. Интерфакс