Экспорт нефти прежний

Экспорт нефти по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье в 2017 г. будет таким же, как в 2016 г., сообщил вице-президент компании Сергей Андронов, но в Китай поставки увеличатся на 2,5 млн т до 29,5 млн. В адрес CNPC будет направлено 16,5 млн т (как и в 2016 г.) по маршруту Сковородино – Мохе, по маршруту Атасу – Алашанькоу через Казахстан – 10 млн т (7 млн т в 2016 г.), через порт Козьмино – 3 млн т (3,5 млн т в 2016 г.). Reuters

«Роснефть» поддержит

«Роснефть» сообщила, что докапитализирует «дочку» «РН – иностранные проекты» на 129,5 млрд руб., это нужно для внутригрупповых расчетов и финансирования операционной деятельности после разделения СП Ruhr Oel. В конце 2016 г. «Роснефть» и BP расформировали нефтеперерабатывающее и нефтехимическое СП Ruhr Oel в Германии. «Роснефть» напрямую стала акционером и увеличила долю в НПЗ Bayernoil – до 25% (с 12,5%); НПЗ MiRO – до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) – до 54,17% (с 35,42%). BP консолидировала 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и DHC Solvent Chemie. Интерфакс

«Транснефть» сократит капитальные вложения

Капитальные вложения «Транснефти» на 2017 г. – 328 млрд руб., из них 143 млрд – инвестпрограмма, остальное – техническое перевооружение и ремонт, сообщил вице-президент «Транснефти» Алексей Сапсай. В 2016 г. капитальные вложения, по его данным, были свыше 337,5 млрд руб., из них 154 млрд – инвестпрограмма. Интерфакс

Удачный квартал ТМК

ТМК сообщила, что в IV квартале увеличила отгрузку труб до 882 000 т, или на 7,4% по сравнению с предыдущим кварталом, роста удалось достичь за счет увеличения отгрузки сварных линейных труб и бесшовных труб OCTG в российском дивизионе. В целом в 2016 г. отгрузка труб снизилась до 3,44 млн т, или на 11,2%, – в первую очередь из-за сварных труб. В 2017 г. компания ожидает роста оборота за счет североамериканского рынка. Интерфакс

ВТБ передал деньги «Динамо»

ВТБ предоставил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад на 10,6 млрд руб., следует из материалов на портале госзакупок. ВФСО обязуется размещать рекламу ВТБ на спортивных мероприятиях, включая матчи футбольных и хоккейных клубов «Динамо». В конце 2016 г. ВФСО приняло оферту банка на выкуп за символический 1 руб. 75% акций ФК «Динамо-Москва», за это ВТБ обязался три года оказывать спонсорскую поддержку профессиональным клубам и самому обществу «Динамо». Прайм, Ведомости