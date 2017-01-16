Год в режиме ожидания

В последний день Гайдаровского форума эксперты обменялись прогнозами на 2017 г. По общему мнению, резких перемен в России не будет, но во внешней политике возможны сюрпризы

Смены курса в 2017 г. не будет, как и значимых перемен к лучшему во внутренней жизни, а внешние перемены сулят России в основном неприятности. К таким выводам пришли многие участники секции «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз», прошедшей в субботу в рамках Гайдаровского форума. Как подсчитал в начале заседания его модератор Леонид Гозман, за инерционный сценарий общественно-политической жизни выступили 80% экспертов.