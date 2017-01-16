Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Медведев

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти».

Председатель правительства вручил журналистам правительственные премии за 2016 г. и напомнил, что «жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет». («РИА Новости»)

Николай Патрушев

«С избранием президентом США Дональда Трампа мы не можем говорить о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях».

По словам секретаря Совета безопасности, «иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России» в Кремле не питают. («Российская газета»)

Дональд Трамп

«Если мы сможем работать вместе и если Россия действительно будет помогать нам, то почему бы не отменить санкции?»

Избранный президент США заявил, что санкции против России будут действовать «по крайней мере в течение какого-то времени». (The Wall Street Journal)