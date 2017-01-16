Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Наследник Обамы

Наследник Обамы

Трамп получил от Обамы реанимированную экономику. Она восстановилась после финансового кризиса, но нынешний оптимизм обе стороны считают своей заслугой
С начала 1980-х гг. ни один президент, за исключением Буша-младшего, не приходил к власти при столь низком уровне безработицы, который Обама оставляет Трампу
С начала 1980-х гг. ни один президент, за исключением Буша-младшего, не приходил к власти при столь низком уровне безработицы, который Обама оставляет Трампу
Pablo Martinez Monsivais / AP

Дональд Трамп, критиковавший состояние экономики США во время президентской кампании, теперь говорит о ней совсем по-другому. В последние недели он связывал рост уверенности потребителей, их расходов и ралли на фондовом рынке в конце 2016 г. со своей победой на выборах. Но с этим не согласны сторонники президента Барака Обамы. Они заявляют, что семена нынешнего роста зарплат, полной занятости и восстановления рынка недвижимости были посеяны еще в 2009 г., во время финансового кризиса, и вместе с восстановлением экономики, более быстрым, чем в других развитых странах, это главное наследие Обамы.

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