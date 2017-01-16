Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
1%
Может составить рост ВВП в первом полугодии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Во втором полугодии он может ускориться до более чем 2%, в результате за весь 2017 год рост будет значительно выше базового прогноза в 0,6% при цене на нефть в $40. Минэкономразвития еще в конце 2016 г. заявляло, что считает более реалистичным сценарий «базовый +», который рассчитан при цене на нефть в $48, и ждет роста в 2017 г. на 1,1%. Интерфакс
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