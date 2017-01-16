Цифры. Тенденции. События

1%

Может составить рост ВВП в первом полугодии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Во втором полугодии он может ускориться до более чем 2%, в результате за весь 2017 год рост будет значительно выше базового прогноза в 0,6% при цене на нефть в $40. Минэкономразвития еще в конце 2016 г. заявляло, что считает более реалистичным сценарий «базовый +», который рассчитан при цене на нефть в $48, и ждет роста в 2017 г. на 1,1%. Интерфакс