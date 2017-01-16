Etalon готовится к покупкам

Девелопер Etalon Group в 2016 г. увеличил продажи на 35% к 2015 г. до 47,4 млрд руб. Всего за прошлый год Etalon реализовала почти 500 000 кв. м, это на 29% больше, чем годом ранее. По итогам года введено в эксплуатацию 420 000 кв. м жилья. Количество новых контрактов выросло на 22% к 2015 г. до 9590. Средняя цена жилья у Etalon выросла на 6% до 107 959 руб. за 1 кв. м. В результатах года была отражена продажа за 700 млн руб. торгового центра «Аура», сказал президент и гендиректор Вячеслав Заренков. По его словам, в этом году девелопер планирует ввод на уровне 400 000–420 000 кв. м, продажи вырастут не меньше чем на 20% в рублях, а средняя цена 1 кв. м жилья – на 9–10%. Компания рассчитывает приобрести пять проектов – два в Москве на 240 000 кв. м и три в Петербурге на 400 000–500 000 кв. м жилья, добавил он. Ведомости

«Санкт-Петербург» заплатил 535 млн руб. по гарантии

Банк «Санкт-Петербург» вернул в бюджет 535 млн руб. по банковской гарантии за неисполнение госконтракта на строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути выборгского направления, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Контракт стоимостью 1,9 млрд руб. в 2012 г. заключили СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и «Мостоотряд № 19». Дирекция начала судебную тяжбу с банком в 2015 г., после того как подрядчик не вернул аванс, а банк отказал в выплате гарантии по формальным признакам. Путепровод в створе Поклонногорской улицы после расторжения контракта с «Мостоотрядом № 19» в 2016 г. строит АО «ПО «Возрождение», цена нового контракта составляет 1,4 млрд руб., работы планируется закончить в III квартале 2018 г. Ведомости

«Юлмарт РСК» оспаривает наблюдение

ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» («Юлмарт РСК») 10 января подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о введении в компании процедуры наблюдения. Наблюдение в компании было введено 28 декабря 2016 г. по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП). В реестр кредиторов включен долг перед БЭП – 50 млн руб. С начала 2016 г. «Юлмарт» находится в состоянии акционерного конфликта: основные владельцы ритейлера Дмитрий Костыгин и Август Мейер не смогли договориться с партнером Михаилом Васинкевичем о развитии бизнеса. Ведомости

Бюджетный депозит под 10%

Комитет финансов Петербурга в понедельник в ходе аукциона разместил на банковских депозитах 3 млрд руб. временно свободных средств бюджета, сообщает Санкт-Петербургская валютная биржа. В аукционе приняли участие шесть банков, они подали заявки на 15,2 млрд руб. по ставкам в интервале 8,45–10,10% годовых. Ставка отсечения была установлена на уровне 10,07%, средневзвешенная ставка – 10,07% годовых. Удовлетворены две заявки, средства размещены на 14 дней. Интерфакс