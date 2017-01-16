Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Вкратце

Банки попросили больше валюты

Спрос банков на валютном аукционе репо Банка России сроком на 28 дней в понедельник составил $2,44 млрд при лимите в $2 млрд. Минимальная заявленная ставка оказалась на уровне 2,76% годовых, максимальная – 2,93%. Ставка отсечения составила 2,7686% годовых, средневзвешенная ставка по итогам аукциона – 2,89% годовых. Дата исполнения первой части сделки репо – 18 января, второй части – 15 февраля. Прайм

«Уралсиб» может присоединить «БФА банк» и Башпромбанк

Акционеры банка «Уралсиб» на внеочередном общем собрании 28 февраля 2017 г. рассмотрят вопросы о присоединении «БФА банка» и Башпромбанка. «Уралсиб» и БФА подконтрольны бизнесмену Владимиру Когану. «Уралсиб» владеет 99,99% акций Башпромбанка. С ноября 2015 г. «Уралсиб» находится на санации. Интерфакс