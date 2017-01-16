Fitch подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «Ростелекома» на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Эксперты агентства отмечают умеренный уровень левереджа «Ростелекома», который составлял 2,1х в 2015 г. и может вырасти до 2,5х в 2018–2020 гг., что все равно будет ниже отметки, после которой может последовать ухудшение рейтинга (3,5х). При этом рейтинги компании ограничены рейтингами Российской Федерации (BBB- со стабильным прогнозом), и в случае изменения прогноза рейтингов РФ до стабильного аналогичное действие, скорее всего, последует в отношении рейтингов компании. Интерфакс

Telia проложила ВОЛС из Стокгольма в Петербург

Telia Carrier (бывшая TeliaSonera International Carrier, входит в Telia Company Group) проложила оптоволоконную линию от Стокгольма в Петербург. Линия проходит через Таллин и позволит различным операторам связи использовать мощности для предоставления пользователям высокоскоростного доступа в интернет в странах Балтии, в России и дальнем зарубежье. Также компания модернизировала свой кабель, проходящий по дну Балтийского моря. Новая линия позволит, в частности, обслуживать транзитный трафик из Азии в Россию и Европу. Интерфакс

«Ростелеком» получил 25% «Трансинфотеха»

«Коммит кэпитал», венчурный фонд «Ростелекома», вложит 40 млн руб. в оператора услуг по электронному оформлению и сопровождению грузовых международных авиаперевозок «Транспортные информационные технологии» («Трансинфотех»). В ходе первого этапа инвестиций фонд уже получил 25% в «Трансинфотехе». Технология «Трансинфотеха» позволяет отслеживать перемещение грузов «от двери до двери» вне зависимости от вида транспорта и количества перевалок. Стандарт используется более чем в 60 странах. Интерфакс

Минкомсвязи разрешит совместное использование сетей TETRA

Минкомсвязи приступило к разработке проекта акта, который позволит операторам совместно строить и использовать сети радиодоступа стандарта TETRA. Совместное использование сети радиодоступа (так называемый RAN-sharing) позволит операторам снизить затраты на строительство и эксплуатацию базовых станций TETRA, особенно в малонаселенных и труднодоступных частях РФ. Совместное использование операторской инфраструктуры также потребует установления дополнительных требований к абонентским радиостанциям стандарта TETRA. Стандарт цифровой транкинговой радиосвязи TETRA активно используют силовые ведомства, в том числе в ходе крупных мероприятий. В частности, сеть TETRA будет использоваться в ходе проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Интерфакс