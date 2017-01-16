Больше татарской водки

«Татспиртпром» сообщил об увеличении в 2016 г. доли на российском рынке водочной продукции с 13 до 17%. Доля увеличилась за счет развития линейки брендов и дальнейшего роста продаж в регионах. В 2016 г. «Татспиртпром» произвел 11,4 млн дал водки. На 2017 г. компания планирует рост производства на 30%. «Татспиртпром» также намерен развивать экспорт: в планах к 2020 г. достигнуть отгрузок около 1 млн дал – это в 10 раз больше, чем сейчас. В 2016 г. компания планировала увеличить выручку год к году на 6% до 36,8 млрд руб. ТАСС

Capital Group уменьшила долю в «Ленте»

Capital Group сократила долю в ритейлере «Лента» с 5 до 4,88% (4,75 млн акций), сообщил ритейлер. Акционерный капитал «Ленты» разделен на 97,32 млн акций: группе TPG принадлежит 34%, ЕБРР – 7,4%, у директоров и менеджмента – 1,1%, в свободном обращении – 57,5%. В 2014 г. «Лента» провела IPO на Лондонской фондовой бирже, объем размещения составил $952 млн. В 2015 г. «Лента» провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн и еще $150 млн в октябре. «Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке за 2015 г. Интерфакс

Etalon Group увеличила продажи

Девелопер Etalon Group в 2016 г. увеличил продажи на 35% год к году до 47,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. В 2016 г. девелопер реализовал 496 008 кв. м, что на 29% больше, чем годом ранее. За отчетный год компания ввела в эксплуатацию 420 000 кв. м жилья. Интерфакс

Московские отели подорожали

Цены в московских отелях выросли в январе на 10–30%, сообщила Ассоциация туроператоров России. Рост цен не отразится на иностранном турпотоке в Москву, а вот внутрироссийский турпоток, возможно, сократится, говорится в сообщении. Интерфакс

ФАС понижает цены на лекарства

Цены на 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, а также на антибиотики планируется снизить до минимального уровня. Это следует из опубликованного доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по итогам второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты. Цена 95 препаратов на российском рынке превысила стоимость в отдельных референтных странах, сказано в документе. Но в целом цены на все исследованные препараты оказались на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира. По 58 позициям уровень цены на лекарства в России оказался самым низким среди рассматриваемых стран. Предполагается, что годовая экономия от снижения цен на лекарства по программе «7 нозологий» в 2016 г. составит 4,9 млрд руб. ТАСС