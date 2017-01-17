«Газпром» поставил новый рекорд

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье за 1–15 января увеличился на 25,5%, или примерно на 1,9 млрд куб. м газа, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., говорится в сообщении концерна. Экспорт в Германию вырос на 20,7%, отметил предправления концерна Алексей Миллер: «В прошлом году мы поставили на немецкий рынок рекордный объем – 49,8 млрд куб. м газа». Ведомости

ВТБ выпустит однодневные бонды еще на 15 трлн руб.

Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую программу однодневных биржевых облигаций на 15 трлн руб. Из первой программы на 5 трлн руб. выбрано 3,6 трлн, ее лимит может исчерпаться уже в середине февраля, отметил представитель банка. Новая программа позволит продолжать выпуск еще 9–12 месяцев в зависимости от спроса. ВТБ планирует размещать такие бонды ежедневно, но оставляет за собой право не выходить на рынок. Интерфакс

Бюджет поддержит промышленность

В 2017 г. для поддержки ключевых отраслей промышленности будет выделено 107,5 млрд руб., сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На автопром – более 60 млрд руб., на сельхозмашиностроение – 13,7 млрд, на производство дорожно-строительной техники – 2,5 млрд, на легкую промышленность – 2,2 млрд, на пищевое машиностроение – 1 млрд, перечислил министр. Ведомости

«Согаз» застраховал ответственность «Роснефти» на 25 млрд руб.

«Согаз» застраховал гражданскую ответственность перед третьими лицами всех «дочек» «Роснефти», включая аффилированные компании (в том числе активы за рубежом и имущественные интересы в совместном предприятии) на общую сумму 25 млрд руб. Страхуется в том числе ущерб, причиненный окружающей среде на суше и на шельфе. Договор заключен на 2017–2019 гг., премия страховщика составила 384 млн руб. «Согаз» был единственным участником тендера. АСН

«Уралкалий» снизил производство

«Уралкалий» в 2016 г. снизил производство на 5,3% до 10,8 млн т, сообщила компания. Выпуск калия в IV квартале вырос в сравнении с IV кварталом 2015 г. на 3,6% до 2,9 млн т. «Уралкалий» несколько раз за год пересматривал план производства. В апреле план был 10,3–11,3 млн т, в июне – 10,8–11,2 млн т. В августе гендиректор компании Дмитрий Осипов объяснял понижение прогноза производства до 10,6–10,8 млн т отсрочкой в заключении долгосрочных контрактов с Индией и Китаем. Интерфакс