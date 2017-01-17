Не кризис, а доказательство

На статью «Банальность авторитаризма» (№ 4 от 12.01.2017, стр. 06)

Статья очень здравая, и возразить по существу нечего. Развал демократической системы – зрелище действительно не грандиозное, а грустное; «сдувание» демократии – это незаметный процесс превращения институтов в имитационные. Незаметный до тех пор, пока в один прекрасный день мы вдруг не обнаружим, что выборы не приводят к реальным политическим изменениям.

В этом смысле статья разрушает некоторые популярные стереотипы. Brexit, победа Трампа и провал реформ Ренци – это не кризис демократии, а доказательство того, что в Великобритании, США и Италии демократия еще существует и граждане через демократические процедуры способны добиться реального изменения политики. А Россия оказывается не «империей зла», а вполне «нормальной» развивающейся страной, пытающейся вырваться из «ловушки среднего дохода», – такой, как Малайзия, Турция или ЮАР.

Вячеслав Марача, Москва

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