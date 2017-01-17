Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Слова

Павел Крашенинников

«Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс с той точки зрения, что убрать из него все упоминания о смертной казни, поскольку ее все равно уже нет».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству напомнил, что по решению Конституционного суда «де-факто смертной казни у нас нет». («Интерфакс»)

Петр Павленский

«Естественно, существование меня и вообще присутствие меня в России очевидно чем-то мешало [российским силовым структурам]».

Художник, против которого может быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании, уехал во Францию и намерен просить там политического убежища. («Дождь»)

Петр Порошенко

«Россия осуществляет незаконную аннексию Крыма, оккупацию востока нашей страны, реализует политику дискриминации в Крыму».

Президент Украины поручил своему МИДу передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией двух конвенций ООН. («Ведомости»)