Слова
Павел Крашенинников
«Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс с той точки зрения, что убрать из него все упоминания о смертной казни, поскольку ее все равно уже нет».
Председатель комитета Госдумы по госстроительству напомнил, что по решению Конституционного суда «де-факто смертной казни у нас нет». («Интерфакс»)
Петр Павленский
«Естественно, существование меня и вообще присутствие меня в России очевидно чем-то мешало [российским силовым структурам]».
Художник, против которого может быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании, уехал во Францию и намерен просить там политического убежища. («Дождь»)
Петр Порошенко
«Россия осуществляет незаконную аннексию Крыма, оккупацию востока нашей страны, реализует политику дискриминации в Крыму».
Президент Украины поручил своему МИДу передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией двух конвенций ООН. («Ведомости»)