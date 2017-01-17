Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
38,4%
На столько вырос в ноябре 2016 г. профицит внешней торговли России – до $9,137 млрд с $6,604 млрд в октябре, сообщил ЦБ. Экспорт увеличился на 7% до $26,648 млрд, импорт сократился на 4,3% до $17,511 млрд. Профицит в январе – ноябре был на 42,7% меньше, чем годом ранее: $78,585 млрд против $137,205 млрд. Экспорт снизился существенно больше, чем импорт, – на 19,8 и на 1,9% соответственно. Интерфакс
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