Цифры. Тенденции. События

38,4%

На столько вырос в ноябре 2016 г. профицит внешней торговли России – до $9,137 млрд с $6,604 млрд в октябре, сообщил ЦБ. Экспорт увеличился на 7% до $26,648 млрд, импорт сократился на 4,3% до $17,511 млрд. Профицит в январе – ноябре был на 42,7% меньше, чем годом ранее: $78,585 млрд против $137,205 млрд. Экспорт снизился существенно больше, чем импорт, – на 19,8 и на 1,9% соответственно. Интерфакс