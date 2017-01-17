Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Чиновников будут вознаграждать не только деньгами
В этом году для российских чиновников будет создана новая система мотивации, основанная не только на денежном вознаграждении, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев. Сейчас правительство изучает вопрос создания такой системы вместе с Министерством труда, сообщил Слепнев. «Есть отличный пример в Белгороде, где у чиновников профессиональные категории и проектные ранги», – подчеркнул Слепнев. ТАСС
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