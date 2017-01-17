Цифры. Тенденции. События

Чиновников будут вознаграждать не только деньгами

В этом году для российских чиновников будет создана новая система мотивации, основанная не только на денежном вознаграждении, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев. Сейчас правительство изучает вопрос создания такой системы вместе с Министерством труда, сообщил Слепнев. «Есть отличный пример в Белгороде, где у чиновников профессиональные категории и проектные ранги», – подчеркнул Слепнев. ТАСС