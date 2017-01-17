Кабриолеты BMW вернулись в Россию

BMW, которая с 1 января 2017 г. остановила ввоз в Россию шести моделей, возобновляет ввоз пяти из них, сказал представитель марки. Это кабриолеты BMW 6-й и 4-й серий, M4, М6, а также BMW M3, BMW i8 (плюс на рынке добавился BMW i3). Поставок BMW 5-й серии Gran Turismo в Россию не будет. По словам представителя BMW, от российских властей было получено разъяснение, что можно ввозить и не оснащенную «Эра-Глонасс» машину, если у автомобилей не закончилось действие одобрения типа транспортного средства. Ведомости

«Роснефть» продает Saras

Rosneft JV Projects, люксембургская «дочка» «Роснефти», продаст около 12% акций итальянской Saras. Цена – 175 млн евро, дисконт к рыночной стоимости – около 9%. Сейчас Rosneft JV Projects принадлежит 12% акций Saras, Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti и Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti – по 25,011%, прочим – 37,978%, следует из данных компании. Bloomberg, Ведомости