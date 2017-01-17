Щедрый на выплаты ВТБ

ВТБ будет рекомендовать акционерам направить на дивиденды за 2016 г. около 90% чистой прибыли по МСФО, заявил зампред правления банка Герберт Моос. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее говорил, что ВТБ уже выплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 г. в размере 17,9 млрд руб. В 2015 г. госбанк направил на дивиденды более 67% чистой прибыли по РСБУ (33,1 млрд руб.). ТАСС

Сергей Иванов купил акции Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов приобрел 0,002% его голосующих акций на 72,8 млн руб. В апреле 2016 г. Иванов, возглавлявший страховую компанию «Согаз», перешел на работу в Сбербанк. Ведомости

Bail-in в комбинации

Механизм конвертации требований кредиторов третьей очереди в субординированные займы или уставный капитал банка (bail-in) для спасения Татфондбанка может быть применен лишь совместно с другими методами, заявил министр экономики Татарстана Артем Здунов. «[Bail-in] очень цивилизованная схема, она, конечно, не является панацеей, но в комбинации с другими методами, в том числе санацией со стороны федерального центра и республики, это неплохая модель», – сказал он. ТАСС