S&P подтвердило рейтинги «Мегафона»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «Мегафона» по обязательствам в национальной валюте на уровне BBB-, в иностранной валюте – BB+. Прогноз изменения долгосрочных рейтингов – «стабильный», что отражает прогноз суверенного рейтинга РФ. Интерфакс

Мировые затраты на робототехнику составили $91,5 млрд

Глобальные расходы на робототехнику вырастут более чем в 2 раза к 2020 г. и достигнут $188 млрд по сравнению с $91,5 млрд в 2016 г., говорится в отчете исследовательской компании International Data Corporation. Интерфакс

Мировые IT-расходы увеличатся на 2,7% в 2017 г.

Мировые расходы в сфере информационных технологий в 2017 г. увеличатся на 2,7% и достигнут $3,5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Это хуже прежних ожиданий, согласно которым повышение оценивалось в 3%. Более медленные темпы роста обусловлены повышенной неопределенностью в политической сфере, связанной, главным образом, с будущей политикой Дональда Трампа на посту президента США и процессом выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). Интерфакс

«Почта России» в 2017 г. установит 1350 систем электронной очереди

ФГУП «Почта России» в текущем году установит по всей России 1350 систем электронной очереди, сообщила компания. Массовое внедрение систем в почтовых отделениях стартовало в декабре, к концу 2016 г. «Почта России» установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В сообщении отмечается, что оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. Интерфакс