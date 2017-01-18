В Москве стало меньше пустых магазинов

Число пустых магазинов на торговых улицах Москвы сократилось. К концу 2016 г. доля вакантных площадей в стрит-ритейле составила 9% против 11% в 2015 г., подсчитали эксперты Colliers International. Снижение связано с развитием операторов общественного питания: за год только в Центральном округе Москвы было открыто около 165 точек, примерно 100 из них – несетевые. Роль сыграло также развитие продуктовых магазинов и сети хозяйственных магазинов «Мосхозторг», отметили эксперты. Ведомости

Чума унесла 233 000 свиней в России

В России в 2016 г. из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожено 233 000 свиней, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу «Россия 24». «Из 233 000 уничтоженных животных 6500 приходится на личные подсобные хозяйства. Этих личных хозяйств было 211. Это значит, что в каждом хозяйстве больше 30 свиней. Да какое же это личное подсобное хозяйство?» – сказал Данкверт. Как он считает, создан параллельный сектор, который не дает возможности нормально бороться с АЧС: по закону у ветеринара нет возможности проконтролировать личное подсобное хозяйство. Интерфакс