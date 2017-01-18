Кредит ВТБ был промежуточным шагом

Предоставление ВТБ кредита на 692 млрд руб. покупателю 19,5% акций «Роснефти» – СП Glencore и Qatar Investment Authority сингапурской QHG Shares «не может расцениваться как участие в приватизации», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Речь идет о коммерческих операциях», – добавил он. Представитель Glencore назвал кредит ВТБ «промежуточным шагом, который стал частью процесса, ведущего к завершению сделки». Интерфакс, Ведомости

Россия сокращает добычу

Все нефтяные компании, кроме «Сургутнефтегаза», сократили добычу нефти в январе по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. При этом в первую рабочую неделю января добыча выросла на 136 000 барр. до 11,15 млн барр. в сутки после стремительного падения в конце декабря и новогодние праздники из-за сильных морозов. За первые две недели января общее сокращение добычи не превысило 65 000 барр. в сутки. Интерфакс

Шамалов не продавал акции «Сибура»

Доля члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалова осталась неизменной после того, как Silk Road Fund купил 10% акций «Сибура». «Я не поступился своей долей», – сказал Шамалов, отвечая на вопрос, кто из акционеров продал акции. Сейчас у Шамалова 20,92% «Сибура». ТАСС

Sukhoi SuperJet заменит британские самолеты

С весны ирландская CityJet будет на трех своих самолетах Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) выполнять рейсы для Brussels Airlines в ливреях последней, сообщил представитель бельгийского перевозчика. Brussels Airlines (входит в Lufthansa Group) выводит из эксплуатации все девять Avro RJ100 (выпускались British Aerospace), но три 100-местных самолета нужны для полетов между небольшими европейскими городами. На оказание этой услуги «мокрого лизинга» претендовали несколько региональных авиакомпаний, CityJet с SSJ100 выиграла тендер, добавил собеседник. Ведомости

ExxonMobil увеличивает сланцевые активы

ExxonMobil договорилась приобрести активы на месторождении Permian Basin на западе штата Техас у семьи Басс за $5,6 млрд, сообщила компания. Дополнительно Exxon заплатит около $1 млрд в 2020–2032 гг. Сделка позволит Exxon удвоить активы на одном из крупнейших сланцевых месторождений в США, до 6 млрд барр. нефтяного эквивалента. Сейчас компания добывает здесь около 140 000 барр. сырья в сутки. Интерфакс