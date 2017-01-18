Запрет не отменяется

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что введенный Россией в 2013 г. запрет на усыновление сирот в США нарушил права потенциальных родителей на уважение к частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека) и запрет на дискриминацию (ст. 14). Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном во вторник. В ЕСПЧ обратились 23 семьи из США, которые начали процедуру, но не успели получить санкцию российского суда на усыновление до вступления в силу закона о запрете на усыновление. ЕСПЧ решил, что этот закон не должен был распространяться на процедуры, начатые на момент его вступления в силу. В итоге заявителей лишили права взять в семью детей, с которыми они уже успели установить связь, разъяснил суд. При этом ЕСПЧ решил, что заявители не могут в данном деле выступать от имени детей, чьи права они также считают нарушенными, и не согласился с тем, что в США их лечили бы лучше: российские власти предоставили доказательства того, что дети получают в России адекватную медицинскую помощь, говорится в решении суда.

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