Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью».

Президент России считает информацию о развлечениях Дональда Трампа с проститутками в Москве «очевидной фальшивкой» и «полным бредом». («Ведомости»)

Сергей Лавров

«Засунули буквально в машину в его отсутствие $10 000 с предложением о сотрудничестве <...> Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией».

По словам министра иностранных дел, в последние несколько лет спецслужбы США были особенно активны в попытках завербовать российских дипломатов. («Интерфакс»)

Татьяна Яковлева

«Ужесточать законы нужно. Если «скорую» не пропустили, это не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство».

По мнению замминистра здравоохранения, машинам «скорой помощи» можно дать право таранить автомобили, которые не уступают им дорогу. (ТАСС)