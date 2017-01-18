Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Неизвестные рынка энергетики

Неизвестные рынка энергетики

Рыночные силы и новые технологии стали играть гораздо большую роль в энергетике. Расклад на рынке может измениться, пришли к выводу участники форума в Давосе
Себестоимость производства солнечной энергии в последние пять лет упала на 80%, отметил Бироль. Но она заменяет скорее уголь в электро- и тепловой энергетике, чем нефть
Себестоимость производства солнечной энергии в последние пять лет упала на 80%, отметил Бироль. Но она заменяет скорее уголь в электро- и тепловой энергетике, чем нефть
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«Возобновляемая энергетика – это больше не романтическая песня, это серьезный бизнес», – констатировал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на сессии «Будущее энергетики». Более 50% введенных в строй электроэнергетических мощностей пришлось на возобновляемые источники энергии, отметил он. Это одно из главных событий прошлого года, по его мнению. Два других – сокращение потребления угля в Китае и падение цен на нефть, которое привело к соглашению о снижении добычи.

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