Неизвестные рынка энергетики

Себестоимость производства солнечной энергии в последние пять лет упала на 80%, отметил Бироль. Но она заменяет скорее уголь в электро- и тепловой энергетике, чем нефть

«Возобновляемая энергетика – это больше не романтическая песня, это серьезный бизнес», – констатировал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на сессии «Будущее энергетики». Более 50% введенных в строй электроэнергетических мощностей пришлось на возобновляемые источники энергии, отметил он. Это одно из главных событий прошлого года, по его мнению. Два других – сокращение потребления угля в Китае и падение цен на нефть, которое привело к соглашению о снижении добычи.