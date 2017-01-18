Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

107,5 млрд руб.

Сстоит план поддержки экономики в 2017 г., заявил премьер Дмитрий Медведев. В него входят оперативные решения, которые предполагают дополнительное финансирование – кроме денег, которые уже предусмотрены в бюджете на 2017 г., добавил он. Интерфакс

Очередная пятилетка

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров может быть переназначен председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» на очередной пятилетний срок, следует из проекта указа президента, подготовленного Минпромторгом. Интерфакс

Инвестиции усилят экологией

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов возглавил наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сменив на посту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, следует из указа президента Владимира Путина. В совет РФПИ также вошли замруководителя аппарата правительства Максим Акимов и министр экономического развития Максим Орешкин. Помощник президента Игорь Левитин из него исключен. Кирилл Дмитриев переназначен на должность гендиректора РФПИ на пять лет. Интерфакс

Отсрочка от двоих

Среди регионов, перешедших на исчисление налога на имущество населения по кадастровой стоимости, только Москва и Московская область воспользовались возможностью отложить до 1 мая начисление пени за неуплату налога, сообщила Федеральная налоговая служба. Интерфакс