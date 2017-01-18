ТВ-2 опутали сетями

Роскомнадзор не может выполнить предписание суда и продлить лицензию на радиовещание томской медиагруппе ТВ-2. Это следует из определения Седьмого арбитражного апелляционного суда в ответ на ходатайство службы. В прошлом августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ТВ-2 о незаконности решения Роскомнадзора по отказу в продлении лицензии. Апелляционная инстанция поддержала это решение в декабре. На прошлой неделе служба подала кассацию и ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, суд эту просьбу удовлетворил, решение приостановлено до вердикта кассации.

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