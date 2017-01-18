Цифры. Тенденции. События

РАО проведет аудит

Аудиторская компания «ФБК Grant Thornton» начала проверять финансово-хозяйственную деятельность Российского авторского общества (РАО) и его дочерней организации – ЗАО «Сервисно-эксплуатирующая компания» (СЭК), говорится в сообщении РАО. В ближайшее время будет начат аудит бухгалтерской отчетности и распределения авторского вознаграждения. Аудитор проверит финансовые поступления в пользу РАО и СЭК, затраты и денежные операции этих компаний. Результаты аудита будут представлены авторскому совету РАО в конце февраля. Ведомости