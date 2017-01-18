Цифры. Тенденции. События

Корпорация МСП – малому франчайзинговому бизнесу

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) включила серию франшиз в информационную систему «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства», сообщил глава корпорации Александр Браверман. На первых порах пользователям системы – региональным малым предприятиям станут доступны пять франшиз: «Пятерочка», «Воккер», Domino’s Pizza, «Билайн» и «Гемотест». По словам Бравермана, в дальнейшем каталог франшиз будет пополняться. Бизнес-навигатор был запущен 9 сентября 2016 г. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса в конкретном регионе, а также рассчитать срок окупаемости. Система также дает информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки малых и средних предприятий. ТАСС