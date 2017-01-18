Продажи ЛСР выросли на 29%

Группа ЛСР в 2016 г. заключила новые контракты по продаже недвижимости на 70,6 млрд руб., это на 29% больше, чем в 2015 г. Было продано 681 000 кв. м, рост – 11%. В трех регионах присутствия (Москва, Петербург, Екатеринбург) компания ввела в эксплуатацию 729 000 кв. м недвижимости. Ведомости

АИП выполнена на 81%

В 2016 г. на Адресно-инвестиционную программу (АИП) комитет по строительству Петербурга направил 22,7 млрд руб., это 81,2% от предусмотренного годового лимита, сообщила пресс-служба городской администрации. Комитет выставил 328 претензий и 64 требования в банки на 15 млрд руб., в том числе по стадиону в западной части Крестовского острова на 11,4 млрд руб. В результате претензионной работы в бюджет города поступило 452 млн руб. Комитет расторг 36 госконтрактов на сумму более 30 млрд руб. Ведомости

Участок для «Плаза лотос групп»

ООО «Плаза лотос групп» подало в комитет по инвестициям заявление о предоставлении земельного участка в Таврическом переулке, участок 1 (северо-западнее пересечения с Орловской улицей), без проведения торгов для гостиницы, сообщила пресс-служба комитета. Пока решение о выделении земли не принято. Ведомости

МБСП добавил 2 млрд руб.

В рамках кредитной линии группе ЛСР банк МБСП предоставил кредит в размере 2 млрд руб. для АО «ЛСР. Недвижимость-М». Годом ранее банк предоставил кредит 1 млрд руб. для ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» на два года. Ведомости