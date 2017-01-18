Культурный центр Ростроповича и Вишневской пристроят к музею Чайковского

Одобрен проект музея «П. И. Чайковский и Москва», а также создания на его территории Центра культурного и исторического наследия Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. Общая площадь объекта, включая два подземных уровня, составит 3900 кв. м. В настоящее время музей Чайковского на Кудринской площади состоит из двух объединенных строений – основного дома и флигеля старинной городской усадьбы XIX в. Помимо реставрации и приспособления к современному использованию проектом предусмотрено и новое строительство: к музею будет пристроено здание Центра Ростроповича и Вишневской. Строительство будет вестись на неиспользуемой в настоящее время дворовой территории участка. Согласно одобренному Главгосэкспертизой проекту в построенном во дворе усадьбы здании разместятся концертный зал, музыкальные гостиные, а также постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Ростроповича и Вишневской. Культурный центр и музей Чайковского визуально составят единое здание, но работать они будут независимо друг от друга, отмечается в сообщении. Интерфакс

Фильм о Борисе Немцове выйдет в прокат в феврале

23 февраля, за пять дней до второй годовщины убийства Бориса Немцова, Центр документального кино выпустит в прокат документальный фильм «Слишком свободный человек», посвященный политику. Режиссер Вера Кричевская и журналист Михаил Фишман экранизировали полную политическую биографию Бориса Немцова. Они провели огромную работу с архивными материалами и включили в свой фильм не только интервью, но и редкие документальные съемки с участием политика. Фильм «Слишком свободный человек» стал лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший документальный фильм 2016 года». Colta.Ru