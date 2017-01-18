Развивать интернет некому

На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко

Институт развития интернета (ИРИ) увольняет большинство своих сотрудников, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к ИРИ. На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко (он также является советником президента по интернету), директора Екатерину Рудых и ее заместителя Екатерину Лобанову. Причиной увольнений собеседники «Ведомостей» называют сокращение финансирования.