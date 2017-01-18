Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Развивать интернет некому

Развивать интернет некому

Институт развития интернета увольняет сотрудников. У организации начались проблемы с финансированием
На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко
На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко
С. Портер / Ведомости

Институт развития интернета (ИРИ) увольняет большинство своих сотрудников, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к ИРИ. На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко (он также является советником президента по интернету), директора Екатерину Рудых и ее заместителя Екатерину Лобанову. Причиной увольнений собеседники «Ведомостей» называют сокращение финансирования.

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