Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Вкратце

«Эр-телеком» планирует купить «Новотелеком»

ФАС разрешила «Эр-телеком холдингу» купить новосибирского провайдера «Новотелеком». По данным компании, у «Новотелекома» более 500 000 абонентов. «Эр-телеком» на 30 сентября 2016 г. обслуживал 5,6 млн абонентов. Интерфакс

Суд заново рассмотрит иск Минкомсвязи к ФАС

Арбитражный суд Московского округа отменил решение судов предыдущих инстанций в деле по спору Федеральной антимонопольной службы с Минкомсвязи о технологической нейтральности частот 2,3–2,4 ГГц. Дело будет передано на новое рассмотрение. Интерфакс

Toshiba может выделить бизнес по выпуску чипов

Японская Toshiba рассматривает возможность выделения в отдельную компанию прибыльного подразделения, занимающегося производством полупроводников, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники. Акции Toshiba подорожали в среду на 2,4%. Интерфакс