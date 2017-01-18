ММК повышает цены

ММК повышает февральские цены на горячекатаный прокат для российского рынка на 4,5–6%, сообщает БКС. Стоимость холоднокатаного проката будет увеличена на 3,5%. «Северсталь» и НЛМК планируют сохранить текущие цены. Аналитики БКС отмечают, что премия к импортному паритету сейчас выше 10%, поэтому предложение ММК не будет иметь поддержки. Интерфакс

ФАС требует провести торги

Руководитель ФАС Игорь Артемьев посоветовал губернатору Иркутской области Сергею Левченко поменять решение о выборе инвестора аэропорта Иркутска без конкурса: «Прочтение закона о конкуренции говорит, что необходимо проводить конкурсы для таких случаев. Поэтому если губернатор Иркутской области об этом не знал <...> тогда он узнает уже из нашего постановления». Интерфакс

«Якутия» заплатит за SSJ100 в рублях

Авиакомпания «Якутия» добилась перевода двух самолетов Sukhoi SuperJet 100, взятых в долларовый лизинг у «ВЭБ-лизинга», на рублевые платежи через ГТЛК. Источник, знакомый с переговорами, пояснил, что в течение нескольких месяцев договор будет переоформлен на ГТЛК. Интерфакс