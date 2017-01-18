Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Вместе против рака

Вместе против рака

Рак и неинфекционные заболевания являются причиной более 80% смертей в беднейших странах мира. Они убивают гораздо больше людей, чем вирусы малярии, Зика или Эбола
Рак и неинфекционные заболевания являются причиной более 80% смертей в беднейших странах мира. Они убивают гораздо больше людей, чем вирусы малярии, Зика или Эбола
Felipe Dana / AP

Свыше 20 мировых фармкомпаний пообещали совместно бороться с раком и другими неинфекционными заболеваниями в развивающихся и бедных странах. Среди тех, кто заявил о сотрудничестве со Всемирным банком и неправительственной организацией Международный союз контроля за раком (UICC), американские Pfizer, Eli Lilly и Johnson & Johnson, швейцарские Roche и Novartis, французская Sanofi и британская GlaxoSmithKline.

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