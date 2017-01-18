«Яндекс.Такси» раскрыло поездки

Компания «Яндекс.Такси» впервые раскрыла показатели по числу поездок: в декабре 2016 г. их количество выросло в 5,6 раза год к году до 16,2 млн поездок. За девять месяцев 2016 г. выручка «Яндекс.Такси» выросла год к году на 165% до 1,56 млрд руб., сообщала ранее компания. В 2017 г. «Яндекс.Такси» планирует запуститься в новых странах в СНГ и Прибалтике. Сейчас сервис представлен в 46 городах России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Армении и Грузии. Основной конкурент Gett отказался раскрыть свои показатели. Ведомости

«М.видео» нарастила продажи за год

Крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники – «М.видео» – сообщил о росте выручки за 2016 г. на 13,3% до 216,2 млрд руб. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 10,7%. За год компания открыла 22 магазина, сеть ритейлера достигла 398 точек. Интернет-продажи компании выросли на 26,6% до 25,9 млрд руб. Ведомости

Особняк по цене однушки

Столичные власти выставили на открытый аукцион здание на Китай-городе в Москве за 8,6 млн руб., сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике. Нежилое здание 1900 г. площадью 200 кв. м расположено в Подколокольном переулке и требует капитального ремонта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля 2017 г., торги намечены на 22 февраля. Как сообщала «НДВ-недвижимость», 1 кв. м вторичного жилья в Москве стоит около 195 000 руб. Таким образом, по стартовой цене особняка можно приобрести квартиру площадью 44 кв. м. Интерфакс

Burberry помог Brexit

Розничная выручка британского производителя товаров класса люкс Burberry без учета валютных колебаний повысилась на 4% в III квартале 2017 финансового года до 735 млн фунтов стерлингов ($885,6 млн), сообщила компания. Если учитывать валютные колебания, выручка взлетела на 22% из-за падения курса фунта стерлингов. Интерфакс